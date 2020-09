Več denarja za zdravstvo in železnice v prestolnici

Rebalans državnega proračuna predvideva opazno manj denarja za naložbe: če seštejemo investicijske odhodke in transferje, je razlika več kot 180 milijonov. To je povezano predvsem s počasnim črpanjem evropskih sredstev ter zamudo pri gradnji drugega tira in tretje razvojne osi.