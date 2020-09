Izkušnje kažejo, da kdor enkrat izkusi vožnjo s samodejnim menjalnikom, se težko loči od njega. Strah gor ali dol. Nič čudnega, ko pa izdatno razbremeni voznika, tako pri mestni kot tudi relacijski vožnji, v njegov prid pa govori tudi dejstvo, da sodobni samodejni menjalnik ne porabi več goriva kot ročni, je hiter in skorajda neopazen pri pretikanju ter omogoča kar najboljši motorni izkoristek. Seveda obstaja določen strah, da je vožnja preveč zapletena, saj ga večina malce starejših voznikov še nikoli ni preizkusila, tudi zato, ker v avtošolah niso bili na voljo. Toda resnica je nasprotna: že po nekaj urah, največ pa dnevu ali dveh, se nanj privadite. Leva noga tako ves čas počiva, z desno pa (izmenično) pritiskate stopalki za plin in zavoro. Za nameček vse več tovrstnih menjalnikov omogoča tudi ročno prestavljanje, bodisi s pomiki prestavne ročice levo in desno ali naprej in nazaj, nekatera vozila pa imajo po vzoru formule dve prestavni ušesi za volanskim obročem.

Samodejni menjalniki so zmagovito pot začeli onkraj luže. Dolga leta so bili simbol udobja in enostavnega upravljanja, v večini vozil pa so bili že serijsko vgrajeni. Še več, novih vozil z ročnim menjalnikom je letno zgolj sedem odstotkov. V Evropi je do nedavnega veljala narobna zgodba in so bili večinoma na doplačilnem seznamu, v zadnjem času pa so z njimi serijsko opremljeni nekoliko dražji štirikolesniki predvsem premijskih znamk. Ena večjih ovir pri odločitvi za samodejni menjalnik je tudi v Sloveniji prav cena, v povprečju je doplačilo 2000 evrov. Pomemben pri izbiri pa je tudi psihološki vidik. Avtomobile namreč kupujemo v skladu s svojim vrednostnim sistemom. Komur je pomembna cena, bo izbral ročni menjalnik. Komur je pomemben prestiž, bo izbral drag avtomobil s samodejnim menjalnikom. Če je nekomu pomembno, da ima kot voznik čim večjo avtonomijo pri vožnji, bo izbral avtomobil s čim manj sistemi za pomoč vozniku ter seveda z ročnim menjalnikom. Če nekomu hkratno opravljanje številnih funkcij, potrebnih za vožnjo avtomobila, pomeni težave, bo izbral samodejni menjalnik in si s tem olajšal vožnjo. Pri odločitvi za ali proti je torej ključno, kako se samodejni menjalnik vklaplja v voznikov vrednostni sistem.

Na srečo je Slovencev, ki se bojijo poti v neznano, vse manj. V skladu s statistiko naj bi namreč vsak četrti prodani avto že imel samodejni menjalnik. Strah je resnično odveč, za pisca teh vrstic pa dileme, izbrati ročnega ali samodejnega, že dolgo ni. Prihodnost bo samodejna.