Konec tedna v Rusiji, ki ga je zaznamovala tudi vrnitev gledalcev v večjem številu (v olimpijskem mestu si je preizkušnjo ogledalo približno 30.000 navijačev, kar je največ doslej v koronski sezoni), so vsi pričakovali, da bo rekord Michaela Schumacherja izenačen. Dosežek 91 zmag se je dolgo časa zdel neulovljiv, a Hamilton je v zadnjih sezonah s kopičenjem zmag napovedal, da ga bo počasi ujel. Danes bi ga lahko izenačil, toda kršenje malo znanega pravila ga je stalo nove zmage.

V soboto je sicer Hamilton vse naredil prav, dosegel je 96. "pole position" v karieri in zdelo se je, da ga nič ne more ustaviti. Toda zataknilo se je pri pravilih oziroma poznavanju teh. Hamilton je namreč po oceni vodstva dirke na nedovoljen način na ogrevanju preizkušal starte oziroma izvajal simulacijo startnega postopka. Epilog sta bili dve petsekundni kazni, združeni v en desetsekundni kazenski postanek po njegovem obisku boksov.

"Zaradi tistih startov na ogrevanju si dobil kazen, po pet sekund za vsakega. Izgubil boš vodstvo," so ga obvestili iz moštva po radijski zvezi. "Kje pa to piše v pravilih?" se je čudil Hamilton.

A ni pomagalo, moral je na postanek, za nameček pa je zdaj že zelo blizu meje, ko bo morda moral še izpustiti kakšno dirko. Dirkačem namreč kršitve seštevajo, dobivajo kazenske točke. Hamilton je z zadnjima zdaj pri desetih, za 12 pa sledi prepoved nastopa na eni dirki.

Za prvi zaplet sta sicer že kmalu po startu poskrbela Carlos Sainz in Lance Stroll, po njunih trčenjih v zaščitno ogrado je moral na stezo varnostni avto.

Po sedmih krogih se je umaknil, Hamilton je bil v vodstvu, dokler ni izvedel za kazen. Ko jo je odslužil in ko so postanke opravili še drugi, je bilo jasno, da bo brez kakšnih težav tekmecev težko prišel višje kot do tretjega mesta. Bottas je bil trdno v vodstvu, Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) pa prav tako trdno na drugem mestu. Takšen vrstni red je ostal do konca.

Za Bottasa je današnja zmaga druga v sezoni in skupno deveta v karieri.

"Ko sem se znašel spredaj, je bilo jasno, da imam odličen ritem in da lahko vse nadziram. Nikoli ne obupaj, je moje vodilo. Dober dan sem imel, lepo je spet zmagati, še posebej, ker ni tako pogosto. Upam, da bo občutek ostal čim dlje," se je uspeha razveselil Finec.

"Ni bil najboljši dan. Ampak najbolj pomembno je, da sem dobil nove točke. Čestitke Valtteriju, gremo naprej," pa je bil jasen Hamilton.

Kljub nekaj izgubljenim točkam je Hamilton še vedno prepričljivo prvi v SP (205), Bottas ostaja drugi (161), Verstappen pa tretji (128).

Tako kot že na večini dirk v sezoni so imeli novo za takojšnjo pozabo pri Ferrariju. Medtem ko je Monačan Charles Leclerc s šestim mestom vsaj ujel nekaj točk, je bil spet povsem razočaran Nemec Sebastian Vettel. Danes je nastopil na jubilejni 250. dirki v karieri, po nesreči v kvalifikacijah je startal s 14. mesta, končal pa na 13.

Malenkost boljše volje je lahko Kimi Räikkönen, ki je na današnji dirki izenačil rekord po številu nastopov na dirkah. Kot je sporočila krovna zveza Fia, je bila zanj ta dirka že 322. v karieri, s čimer se je izenačil z Brazilcem Rubensom Barrichellom. Kariero je Ledeni mož, kot je vzdevek Finca, začel pred 19 leti, leta 2007 pa je kot vrhunec kariere dosegel naslov svetovnega prvaka, doslej zadnjega za Ferrari. Danes je bil sicer šele 14.

Naslednja preizkušnja sezone formule 1 bo 11. oktobra v Nemčiji.