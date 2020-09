V finalu bodo James in druščina igrali z zmagovalcem dvoboja med Boston Celtics in Miami Heat z Goranom Dragićem. Miami trenutno vodi s 3:2 v zmagah, šesta tekma finala vzhoda v koronskem mehurčku v Orlandu pa bo na sporedu že danes.

Tudi na današnji tekmi je blestel 35-letni James, ki je dosegel kar 38 točk, 16 skokov in 10 podaj ter dosegel nov odmeven trojni dvojček, s katerim se bo po slavju z Miami Heat (2012, 2013) in Cleveland Cavaliers (2016) potegoval za še četrti šampionski prstan v karieri. Izstopal je tudi Anthony Davis s 27 točkami.

Pri Denverju, kjer Slovenec Vlatko Čančar ne igra, je Jerami Grant 20 točkam dodal devet skokov, Srb Nikola Jokić je ob 20 točkah pod obročema ulovil sedem žog, Jamal Murray je izstopal z 19 koši in osmimi podajami.

Los Angeles Lakers bodo igrali že za 17. naslov v ligi in izenačenje z Bostonom na prvem mestu. Nazadnje je ekipa iz mesta angelov prestol zasedla leta 2010, z 31 finalnimi nastopi pa so Lakers daleč najuspešnejša ekipa lige.

»Danes uživamo to zmago, a delo še ni opravljeno. Do konca nas čaka še velika truda,« je po tekni za televizijo TNT povedal James, a opozoril naslednje tekmece: »Moje rame so dovolj široke, da lahko nesejo zelo veliko.« Uspeha pa seveda ni užil v celoti, saj si je tekmo zaradi posebnih razmer lahko ogledalo le nekaj povabljenih gostov.

Zdaj je James na poti k novim rekordom. V ligi je kar nekaj igralcev, ki so osvojili več kot tri šampionske prstane, v finalu lige pa so 10 in več nastopov zbrali le trije košarkarji – Bill Russel (12), Sam Jones (11) in sloviti Kareem Abdul-Jabbar (10).

Današnjo tekmo je odločil uvod v zadnjo četrtino. Denver se je na krilih razpoloženega Jokića približal na 88:90, nato pa so James in druščina z delnim izidom 12:4 ušli na 10 točk razlike in prednosti niso več izpustili iz rok. Tekmo sta odločila boljši skok (43:36) in met iz igre (54,5%:42,4%) na strani ekipe iz Kalifornije.