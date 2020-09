Prejšnji teden je bil nekdanji predsednik Mednarodna atletske zveze poslan v zapor zaradi sodelovanja v ruskem dopinškem škandalu, v katerem je 23 športnikov plačalo približno tri milijone funtov (3,3 milijona evrov) podkupnine za skrivanje pozitivnih testov.

Senegalca dodatno preiskujejo francoski tožilci, ki so prepričani, da so bile olimpijske igre v Tokiu "zagotovljene z milijoni dolarjev podkupnine", opranih prek mednarodnega bančnega sistema.

Jean-Francois Bohnert, francoski državni tožilec, vodja oddelka za boj proti finančni kriminaliteti, je za NBC News potrdil, da sta oče in njegov sin Papa Massata Diack v središču tokijske zadeve. »Opazujemo mehanizem korupcije, povezan z olimpijskimi igrami,« je dodal. »Naša obveznost je ... izslediti in slediti denarnim tokovom, če gre za korupcijo.«

Na ameriški televizijski mreži NBC so dobili vpogled tajne bančne evidence, ki jih je razkrila mreža za odkrivanje finančnega kriminala FinCEN. Gre za 112 transakcij v vrednosti več kot 47 milijonov evrov na in z bančnih računov, povezanih z Diackoma, vključno z računi, povezanimi z rusko dopinško afero.

Diack zanikal kakršnokoli kršitev

Haruyuki Takahashi, nekdanji direktor vplivne oglaševalske agencije Dentsu, je že priznal, da je Lamineju Diacku podaril uro Seiko in digitalni fotoaparat Canon, obe darili sta v dovoljenih mejah za darila. Vendar je za japonski časopis Asahi Shimbun dejal: »Diacku nisem nikoli plačal denarja. V zvezi s postopkom zbiranja ponudb za igre v Tokiu sem Diacka in druge prosil za sodelovanje in vsi so strastno podpirali naš cilj. In na koncu se je vse lepo postavilo na svoje mesto.«

Massata Diack je zanikal kakršnokoli kršitev. »Francoski preiskovalci poskušajo meni in mojemu očetu naprtiti, da sva midva sredi teh poslov,« je dejal. »Ampak to je laž. Vrnimo se k osnovam. Kje je dokaz, da smo prejeli ves ta denar? Na kateri račun je bil poslan? Francoski pravosodni sistem nam mora to dokazati.«

Papo Massato Diacka, nekdanjega marketinškega svetovalca Svetovne atletike, so obsodili v odsotnosti, saj Senegal zavrača njegovo izročitev Franciji.