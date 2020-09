Enodnevnih izletov v organizaciji slovenskih potovalnih agencij se je lani udeležilo skupaj 220.000 domačih izletnikov. Od tega se je 104.000 izletnikov odpravilo na enodnevne izlete po Sloveniji, 117.000 pa v tujino. Največ izmed teh je potovalo v Avstrijo, sledili sta Italija in Hrvaška, je ta teden sporočil statistični urad.

Slovenske potovalne agencije so lani organizirale potovanja tudi za 196.000 tujih turistov, ki so v Sloveniji prenočili povprečno po trikrat. Največ tujih turistov so slovenske potovalne agencije pripeljale iz ZDA, sledili pa so turisti iz Italije in Nemčije.