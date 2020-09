»V zadnjih dneh smo na dveh bolnišničnih oddelkih odkrili pozitiven test na COVID 19 pri petih pacientih. Nihče od njih ob sprejemu ni imel znakov, ki bi kazali na možnost okužbe. Dva pacienta sta bila premeščena v COVID bolnišnice, ena bolnica je bila odpuščena v domačo oskrbo, dva pa trenutno še ostajata na zdravljenju v naši bolnišnici,« je danes zjutraj sporočila mag. Maja Valjavec, predstavnica Splošne bolnišnice za odnose z javnostmi.

Trenutne razmere so po besedah predstavnice jeseniške bolnišnice za odnose z javnostmi botrovale zaprtju dveh oddelkov, ki novih bolnikov ne sprejemata. »Naše kapacitete v bolnišnici so v tem trenutku omejene,« opozarja Valjavčeva. Po naših informacijah naj bi bil eden od zaprtih oddelkov kirurški.

Okužbe pa so potrdili tudi pri zaposlenih. »Po odvzetih brisih kontaktov smo odkrili pozitiven bris tudi pri petih zaposlenih, ki so bili poslani v karanteno. Trenutno še čakamo na navodila epidemiološke službe, kaj bo z ostalimi kontakti,« je dodala Valjavčeva.

Če bodo spreminjali termine, bodo bolnike pravočasno obvestili

»Trudimo se in se bomo tudi naprej, da zagotovimo čim boljše pogoje za zdravje naših zaposlenih in oskrbo pacientov in da bi delo v bolnišnici potekalo kar se da nemoteno,« dodaja Valjavčeva. Ker se razmere lahko spremenijo ne le v nekaj dneh, pač pa že v nekaj urah, pa bo morda treba kakšnega bolnika, ki je naročen na pregled ali na poseg v tej bolnišnici, prestaviti na poznejši termin. »V primeru sprememb pri hospitalizacijah ali na področju ambulantnih storitev bomo bolnike sproti obveščali,« zatrjuje Valjavčeva.

Sicer pa v Splošni bolnišnici Jesenice pričakujejo, da se bodo s podobnimi vnosi virusa v bolnišnico v jesensko-zimskem času še srečevali, zato bodo o morebitnih spremenjenih razmerah bolnike obveščali preko medijev, družbenih omrežij in neposredno, če bodo razmere vplivale na njihovo obravnavo. »Upoštevajte vsa priporočila, da ostanete zdravi in to omogočite tudi drugim,« ob tem še opozarja Valjavčeva.