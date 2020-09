Filipinski senator, 41-letni svetovni prvak v osmih boksarskih razredih, se ni boril vse od julija lani, ko je v Las Vegasu premagal Američana Keitha Thurmana.

Predstavnik PacMana Sean Gibbons je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil pogovore ter napovedal, da bo dvoboj nedvomno izjemen svetovni dogodek.

Pacquiao je uspešno združil politično kariero na Filipinih, kjer je izvoljeni senator, hkrati pa še naprej boksa na najvišji ravni.

To je že tretjič, da je slavni borec mešanih borilnih veščin UFC (Ultimate Fighting Championship), snedel dano besedo ter se premislil in se bo znova podal v ring.

Dvaintridesetletni McGregor se je prvič upokojil leta 2016, ker se je z UFC sprl o lokaciji intervjuja, ki bi ga moral opraviti. A se je nato vrnil, potem ko je bil uspešen v pogajanjih za boljšo pogodbo.

Irec z vzdevkom The Notorious (razvpiti oziroma zloglasni) je marca lani drugič napovedal konec kariere, potem ko ga je oktobra 2018 v ringu premagal Rus Habib Nurmagomedov.

McGregor se je nato vrnil oktobra 2019 in januarja letos premagal Američana Donalda Cerroneja po vsega 40 sekundah. Junija je napovedal konec borb. A so ga znova zasrbele pesti.

McGregor je osvojil naslove UFC v lahki kategoriji v letih 2015 in 2016, v težki kategoriji pa v letih 2016 in 2018, avgusta 2017 pa se je v Las Vegasu boril proti ameriški legendi Floydu Mayweatherju, ki je dvoboj velikih denarcev tudi dobil.

S Pacquiaom decembra ali januarja

Njegov dvoboj z Mayweatherjem je bil eden najbolj dobičkonosnih v zgodovini, po dolarskih prilivih primerljiv zgolj z dvobojem Mayweather - Pacquiao.

Dvoboj McGregor - Pacquiao, ki bo obema prinesel kar precejšnjo denarno kompenzacijo, bo decembra letos oziroma januarja prihodnje leto.

»V pravo čast mi bo, da se bom soočil z dvema največjima boksarjema sodobne dobe,« je tvitnil Irec, ki se po Mayweatherju želi soočiti še s filipinskim velemojstrom.

McGregor je s svojimi izpadi v in zunaj kletke poskrbel za veliko dobre in slabe publicitete. Med najhujše incidente sodi napad na avtobus, poln borcev UFC, ko je McGregor v okno avtobusa zalučal voziček in s tem resneje poškodoval enega od njih.

Lani je v pubu v Dublinu udaril nekega moškega. Septembra letos pa je bil aretiran in se je za 48 ur znašel v policijskem priporu na francoskem otoku Korziki zaradi poskusa spolnega napada in neprimernega razkazovanja mlajši ženski v stranišču bara v Calviju, kjer je bil na počitnicah z zaročenko in otrokoma.