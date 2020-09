Kot je pred ministrstvom za finance povzela Tea Jarc iz sindikata Mladi plus, je vlada pripravila ukrepe debirokratizacije, v resnici pa gre za malo davčno reformo, zaradi katere bodo bogati plačevali manj davkov. S tem bodo oslabili javne blagajne in javne storitve, je ocenila.

Tudi na Facebook profilu protestne ljudske skupščine so izpostavili, da želi vlada znižati davke na kapital, uvesti socialno kapico za najbogatejše in bogatim tujcem omogočiti nakup državljanstva.

Jarčeva se je obregnila tudi ob nakup delnic Petrola okoljskega ministra Andreja Vizjaka. »Nam bodo podražili bencin, vrednost delnic ministra za okolje pa narašča, kar kaže, da delajo samo za lastno korist,« je med drugim navedla.

Protestniki svarijo tudi, da vladne rešitve glede upravljanja demografskega sklada koncentrira denar in moč v rokah ene politične stranke.

Galeta ne dajo

Množica je z vzklikanjem in transparenti tako sporočala, da ne želi vlade, ki laže in krade, da ima oblast ljudstvo in ne kapital, pa tudi, da »ne dajo Galeta«, uslužbenca zavoda za blagovne rezerve, ki je razkril politične pritiske na zavod ob nakupih zaščitne in druge medicinske opreme med epidemijo covida-19, zaradi spornih poslov pa je tudi ovadil direktorja zavoda Tomija Rumpfa in gospodarskega ministra Zdravka Počivalška.

Gale, ki je bil danes klican na zagovor pred izredno odpovedjo, je protestnike tudi nagovoril pred DZ. Rumpfu, ki da se danes z njim ni soočil, očita obračun z nepokornimi delavci, vnovič pa je napovedal tudi novo ovadbo zaradi šikaniranja.

V zavodu so sicer danes pojasnili, da so na podlagi ugotovljenih dejstev iz revizije preteklih aktivnosti zavoda uvedli postopek zoper tri zaposlene.