Avtorja besedila predstave sta Ivica Ivanišević in Tarik Filipović, dolgoletni voditelj kvizov na hrvaški televiziji, ki se je po nekaj letih vodenja Zasledovanja vrnil k vodenju Milijonarja. Dogajanje v predstavi je osredotočeno na večerjo, na kateri se znajdejo Kolinda Grabar - Kitarović in še pet predsednikov. Vlogo Josipa Broza - Tita bo odigral Boris Svrtan, Tarik Filipović bo igral Franja Tuđmana, Ivan Jončić Iva Josipovića, Hrvoje Kečkeš pa Stipa Mesića. Čeprav gre za komedijo, v kateri bo glavna tarča nekdanja predsednica, si v gledališču želijo, da bi se premiere udeležila tudi Grabar-Kitarovićeva. Ornela Vištica je širši javnosti poznana kot igralka v nekaterih televizijskih serijah, kot so Larina izbira, Vatre ivanjske in Prava žena.