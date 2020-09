Po ženskem in moškem kronometru (13. mesto Eugenie Bujak, 24. mesto Jana Tratnika) ter sobotni cestni dirki v ženski kategoriji elite s petimi Slovenkami (Eugenia Bujak, Urša Pintar, Urška Bravec, Urška Žigart in Špela Kern; start ob 12.45, dolžina 143 kilometrov) bo jutri sledila še smetana – nastop moških v kategoriji elite. Tadej Pogačar, Jan Polanc (oba UAE Emirates), Primož Roglič (Jumbo-Visma), Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), Jan Tratnik, Domen Novak, Luka Pibernik (vsi Bahrain-McLaren) in Jani Brajkovič (Adria Mobil) – to je slovenski oktet, ki bo skušal v domovino pripeljati nekaj, česar Slovenija v kolesarstvu še nima: mavrično majico za naslov svetovnega prvaka na cestni dirki.

Največji slovenski uspeh na cestnih dirkah profesionalcev je na dosedanjih SP dosegel zdajšnji selektor Andrej Hauptman, ki je v Lizboni leta 2001 osvojil bron. Hempi pravi, da bi bila proga v Švici, kjer bi sprva moralo biti prvenstvo, selektivnejša od sedanje v Italiji. »Tam je bil v vsakem krogu le en daljši in zahtevnejši vzpon, tukaj pa sta v vsakem dva krajša in strmejša, zato je širši tudi krog favoritov. Vsak tip kolesarja v vrhunski formi lahko zmaga – kompletni enodnevni in tritedenski 'klancarji'. V nasprotju s tritedenskimi dirkami je SP le enodnevna, na kateri se lahko zaradi okvare kolesa, padca ali česa podobnega vse v trenutku obrne na glavo in od boja za kolajno ne ostane nič,« pravi Andrej Hauptman, selektor slovenske reprezentance, ki med SP biva v Cesenaticu, rojstnem kraju zdaj že pokojnega kolesarskega zvezdnika Marca Pantanija z vzdevkom Gusar.

Italijani želijo ponovitev SP 1968 V Imolo se SP vrača po 52 letih, leta 1968 pa je zmagal Italijan Vittorio Adorni, ki je drugouvrščenega Belgijca Hermana Van Springla prehitel za skoraj deset minut. Gostitelji kot najboljša država na svetovni lestvici seveda ne bi imeli nič proti, če bi jutri zlato kolajno osvojil njihov rojak. A na krožni progi v Imoli, kjer bodo morali kolesarji prevoziti kar 5000 višinskih metrov, sta med favoriti tudi Slovenca Tadej Pogačar in Primož Roglič. »Drži, da imamo dva najboljša kolesarja na svetu, a hkrati je tudi dejstvo, da klasične dirke na SP nismo še nikoli dobili. Glede na progo in formo bo ekipa naredila vse, da bosta prišla v finalni del dirke čim bolj spočita in da bosta imela potem možnost maksimalno oddirkati do konca. Če bomo odpeljali tako, kot se bomo dogovorili, bo prišel tudi pravi rezultat,« opozarja selektor Hauptman. Na vprašanje, ali dvojna zmaga na Touru zanju pomeni dodaten pritisk (po lanski Vuelti je bil na SP v Yorkshiru Pogačar 18., Roglič je odstopil), Hauptman odgovarja: »Ves svet bo uprt vanju in odgovornost bo še večja, mnogi – predvsem laiki – pa pričakujejo, da bosta spet prvi in drugi. A fanta sta profesionalca, zavedata se, da se od njiju pričakuje maksimalno veliko, znata se spopadati s pritiskom. Po vrhunskem dosežku gre na naslednji dirki vse znova: moraš ga pozabiti in iti naprej, kajti če razmišljaš za nazaj, je hitro konec tvoje kariere.«