Skrajšana sezona za svetovno prvenstvo je po uvodnih dirkah v Veliki Britaniji in na Nizozemskem prinesla dva trojčka dirk na istem prizorišču v pičlih osmih dneh: najprej od 9. do 16. avgusta v Kegumsu v Latviji, nato še od 6. do 13. septembra v Faenzi v Italiji. Zdaj je na vrsti tretji trojček v Mantovi, kjer se bodo najboljši svetovni motokrosisti pomerili v nedeljo, 27. septembra (VN Lombardije), v sredo, 30. septembra (VN Mantove), in v nedeljo, 4. oktobra (VN Evrope).

V razredu MXGP sta Italijan Antonio Cairoli in Gajser odlično izkoristila poškodbo Nizozemca Jeffreyja Herlingsa. Po prvi od treh dirk v Italiji je imel Herlings v skupnem seštevku 263 točk, Cairoli 203 in Gajser 196, a Nizozemec na naslednjih dveh v Faenzi ni vozil, prav tako bo izpustil vse tri v Mantovi. Na naslednjih dveh preizkušnjah v Italiji sta Cairoli in Gajser osvojila po 82 točk in se prebila na prvi dve mesti z nespremenjeno razliko (285:278 za Italijana), Herlings pa je zdrsnil na tretje (263).

Po dvotedenskem premoru čaka motokrosiste nova preizkušnja na trdem pesku (mivki) s krogom dolžine 1660 metrov v Mantovi, ki je samo dve uri vožnji oddaljena od Faenze. Gajser je po nizu treh dirk v Faenzi dejal, da je pričakoval več. »Malo sem se lovil s starti, ki niso bili perfektni. Naredil sem preveč napak, odslej pa si želim več konstantnosti pri vožnjah. Imam še ogromno rezerv, predvsem pri startih, ki sem jih v zadnjem času doma še posebej treniral. Vsi motokrosisti so zelo hitri, zato so odlični starti še toliko pomembnejši,« se zelo dobro zaveda Tim Gajser.

Gajser je na svoji premierni dirki v Mantovi leta 2016, ko je prestopil iz MX2 v MXGP, zmagal (najhitrejši je bil v obeh vožnjah), na naslednjih treh je trikrat slavil Cairoli (najboljši v vseh šestih vožnjah), Tim pa je bil deseti (2017), drugi (2018) in šesti (2019). »Proga v Mantovi mi je všeč. Malce je peščena, a je spodaj trda. Peska na vrhu ni veliko, zato je nekaj posebnega. Lani je bilo blato in mi ni šlo najbolje,« pravi Gajser. V MX2 bo nastopil Jan Pancar, ki je na zadnjih štirih dirkah – ena v Latviji in tri v Italiji – štirikrat osvojil točke (9, 22, 16, 13).