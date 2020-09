Zakaj je pomembno, da razvijamo svojo podjetnost? Ker je naša prednost na trgu dela. Gre za to, ali si upamo preizkušati, tvegati in se vedno nečesa novega naučiti. To kompetenco mladi sistematično krepijo že v osnovnih in srednjih šolah. V projekta Pogum in Podvig je vključenih kar 14.000 mladih. »Potrebujemo krožke dialoga in aktivnega poslušanja. Gradimo zmagovalno miselnost ekipe, ne posameznika,« je poudaril predsednik GZS Zbornice osrednjeslovenske regije Andrej Božič na nedavnem regijskem srečanju ob 20. obletnici izbora Gazela, najboljših hitro rastočih podjetij.

»Tisto, kar imajo skupnega podjetniki, ki sem jih srečal, ni neki določen tip osebnosti, temveč predanost sistematičnemu inoviranju,« je v svojih delih zapisal Peter Drucker, utemeljitelj vede menedžmenta. Če je podjetnost lastnost, ki se je lahko naučimo, ali kompetenca, ki jo lahko razvijamo in krepimo – kako naj začnemo razmišljati in se vesti podjetno?

1. Trenirajmo podajanje idej Sodelujmo na sestankih, ki so namenjeni zbiranju idej, ne da bi jih vrednotili. Prispevajmo jih čim več. Ko bomo postali samozavestni, jih začnimo podajati tudi na drugih sestankih.

2. Ustvarimo prijetno okolje Preobremenjeni nimamo prave motivacije za inovativno, podjetno mišljenje. Predvidimo, kdaj v svojem urniku bomo bolj storilni in kdaj bolj ustvarjalni.

3. Mrežimo Pri druženju se učimo od stanovskih kolegov, razvijamo svoje sposobnosti in dobimo nov navdih. A vedimo: »Ideje se najbolj krešejo, ko ljudje prihajajo z različnih 'zelnikov'.« Tako pravi dr. Enej Kuščer, prokurist podjetja Acies Bio, gazele osrednje Slovenije 2018.

4. Prevzemajmo pobude Samoiniciativno prevzemimo pobudo in naša vrednost v očeh vodje bo zrasla. Pridobili bomo samozaupanje in zaupanje nadrejenih.