Nekoč najvplivnejši bančnik v severovzhodni Sloveniji, je prvi med vabljeni prišel na Okrožno sodišče v Mariboru. Matjaž Kovačič se je nemirno sprehajal po hodniku, čakajoč na pričetek predobravnavnega naroka. V veliki razpravni dvorani je nekdanji predsednik uprave NKBM zavrnil krivdo. »Obtožnica je nerazumna, glede na to, da so bile obveznosti iz posla poravnane,« je dejal. Kasneje, ko je tožilka povzemala tožilske očitke, se je Kovačič porogljivo nasmihal. Mnogo bolj zadržan je bil soobtoženi padli medijski tajkun Matej Raščan. »Ne priznavam,« je dejal predsedujoči okrožni sodnici Danili Dobčnik Šošterič.

Šolski primer sistemske korupcije v NKBM

Okrožna tožilka Mojca Petan Žura jima očita zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Obtožnico je spisala tudi na podlagi ugotovitev komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Komisija pod vodstvom Gorana Klemenčiča je avgusta 2012 secirala finančno operacijo, s katero je Raščan hotel prevzeti časopisno hišo Večer. Domnevno kriminalni in sistemsko koruptivni manever, ki naj bi Raščanovi družbi pridobil 1.039.000 evrov protipravne premoženjske koristi, kakopak na škodo banke, se je odvil 15. julija 2010. NKBM, tedaj še banka pod prevladujočim vplivom države, je preplačala delnice treh slovenskih elektropodjetij, jih nemudoma preprodala, kupnina pa se je razpršila preko povezanih oseb. Na računu mikropodjetja 3Lan je nazadnje pristalo posojilo 925.000 evrov za plačilo are za nakup Večera. »Obtožnica ne odraža dejanskega stanja,« je bil danes vztrajen Kovačič.

Manj kot teden dni po objavi poročila KPK je sledila obsežna kriminalistična sklepna akcija, v kateri so Kovačiču za nekaj ur odvzeli prostost, tožilstvo pa je zoper njega spisalo najmanj tri obtožne akte. Preiskovalci so veliko obremenilnih dokazov odkrili v elektronski komunikaciji, shranjeni na bančnih strežnikih. Obramba Kovačiča in Raščana je danes predlagala, da naj se ti dokazi izločijo iz spisa, ker naj bi jih kriminalisti pridobili na nezakonit način.

Raščan je bil v času spodletelega prevzema Večera pomemben igralec v slovenskem medijskem prostoru. Murskosoboški »čudežni deček,« zdravstveni tehnik po izobrazbi, si je poslovni imperij zgradil leta 2005 s prevzemom tekstilne družbe Rašica, tri leta kasneje je kupil Delo Revije, s prevzemom mariborske časopisne hiše je nameraval še dodatno povečati svoj vpliv. Svoje posle je izvajal z bančnimi posojili, njegova hišna banka je bila NKBM. Delo Revije je v komaj treh letih povsem finančno izčrpal. Na ljubljanskem sodišču je leta 2017 priznal, da je nekoč elitno revijalno podjetje oškodoval za več kot 34 milijonov evrov. Raščan od jeseni 2018 prestaja štiriletno zaporno kazen na odprtem oddelku na Dobu. Poplačila večine svojih dolgov se bo znebil v postopku osebnega stečaja. Precejšnji delež svojega nepremičnega premoženja je s pomočjo slamnatih podjetij že izmaknil izven dosega upnikov.