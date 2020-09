Komentar ob zasedanju generalne skupščine OZN: Razdruženi narodi

Diagnoza našega planeta je zelo slaba in odločil sem se, da vam jo povem v obraz. Tako nekako si je moral reči generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ko je pisal otvoritveni govor za splošno razpravo letošnjega virtualnega zasedanja generalne skupščine OZN. V nastopu je v torek orisal sliko Zemlje, ki je prežeta z brezsramno korupcijo, kjer se širi revščina in upada indeks človeškega razvoja, ki gori, medtem ko ji preti nova hladna vojna, ki se oddaljuje od jedrskega razoroževanja, medtem ko po njej jaha pet jezdecev apokalipse, ob vsem tem pa ji manjka pravega vodenja in dejanj. Nobenih olepšav. Svoj položaj protokolarnega svetovnega staroste je izkoristil za neposreden apel vsem tistim, ki niso omejeni s simboličnostjo svojih položajev, naj probleme vendar začnejo reševati, če se le da skupaj. Ena najpogostejših besed letošnjega 75. zasedanja generalne skupščine ni zaman multilateralizem. No, še pred njo je tista, ki je letošnje zasedanje v New Yorku naredila zares unikatno, pandemija.