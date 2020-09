Lutkovno gledališče Ljubljana (LGL) v letošnji sezoni načrtuje kar 13 premier, ki bodo ponudile raznolik nabor žanrov, tehnik in tem, namenjene pa bodo tako najmlajšim kot tudi najstniškemu in odraslemu občinstvu – gledalcem, starejšim od 14 let, bo tako namenjena skorajda polovica vseh predstav.

»Tematike prihajajoče sezone so svoboda, problem antropocentrizma oziroma vpliva človeka in tehnologije na okolje, minljivost in neurejenost sveta,« jih povzema umetniška vodja LGL Ajda Rooss.

Razmeroma veliko število načrtovanih premier pojasnjuje tudi s tem, da je med njimi kar sedem takšnih, ki so jih začeli pripravljati že spomladi, a so bile zaradi zaprtja gledališč prestavljene na poznejši čas. Nekatere novitete so bodisi del evropskih projektov (na primer Andersenov Kositrni vojak v priredbi in režiji Matije Solceta) ali pa gre za koprodukcije z mednarodnimi ali nevladnimi ustanovami (denimo koprodukcijska lutkovna predstava Moby Dick v režiji Yngvild Aspeli, ki bo uprizorjena januarja v Cankarjevem domu).

»Je pa realizacija tolikšnega števila predstav seveda precejšen izziv, še posebno ob dejstvu, da v našem gledališču trenutno potekajo tudi gradbena dela,« dodaja Ajda Rooss. Junija se je začela celovita prenova Šentjakobskega odra, dela pa naj bi bila končana do konca leta. V svoje prostore naj bi se začeli postopno vračati v začetku oktobra, do takrat pa gostujejo na drugih lokacijah, med drugim v dvorani Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana (SVŠGUGL), kjer bodo nocoj premierno uprizorili prvo predstavo sezone – to je Rumena luna, ki jo je zrežiral Primož Ekart.