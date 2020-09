Tem skupinam ljudi bo torej cepljenje proti gripi krilo obvezno zdravstveno zavarovanje. Cepljenje proti gripi priporočajo tudi ostalim prebivalcem, vendar je zanje samoplačniško, so navedli na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Zaradi epidemije covida-19 letos zdravstvene oblasti pozivajo k obsežnejšemu cepljenju proti gripi, s čimer želijo preprečiti, da bi ob hkratnih zapletih zaradi gripe, zaradi katere se vsako zimo v bolnišnicah zdravi veliko ljudi, in ponovnem naraščanju števila obolenj za covidom-19 zaradi prezasedenosti odpovedal zdravstveni sistem.

Gripa je lahko huda bolezen tudi za novorojenčke

NIJZ je za letošnjo sezono naročil 270.000 odmerkov cepiva proti gripi. Gre za enako cepivo kot v pretekli sezoni - štirivalentno cepivo francoskega proizvajalca. Po preliminarnih podatkih se je v prejšnji sezoni v Sloveniji proti gripi cepilo 142.842 ljudi, od tega 51.030 kroničnih bolnikov, 716 nosečnic in 7595 zdravstvenih delavcev.

Cepljenje proti gripi za otroke, mlajše od dveh let, priporočajo zato, ker pri njih obstaja večje tveganje za zaplete in posledično bolnišnično zdravljenje. Zapleti vključujejo pljučnico, dehidracijo, encefalopatijo, vnetje srednjega ušesa, lahko pa gripa pri otroku privede tudi do poslabšanja že prej obstoječih kroničnih bolezni, kot so srčna obolenja in astma. Zaradi teh komplikacij se v sezoni gripe znatno poveča tudi poraba antibiotikov, so navedli na NIJZ.

Nosečnicam pa cepljenje proti gripi priporočajo, ker imajo povečano tveganje za hujše zaplete in sprejem v bolnišnico zaradi gripe. To pa zaradi tega, ker začasne spremembe imunskega sistema, srca in pljuč povečajo dovzetnost za hujše bolezni.

Gripa je lahko huda bolezen tudi za novorojenčke, saj njihov imunski sistem še ni popolnoma razvit in se tako težje borijo proti okužbi. Medtem pa če se nosečnica cepi proti gripi, prenesete svojo imunost na otroka in ga tako zaščiti za prvih šest mesecev življenja. Gripa med nosečnostjo pa lahko povzroči tudi prezgodnji porod ali nizko porodno težo novorojenčka.