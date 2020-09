Pred tretjim branjem novele zakona o trgovini v državnem zboru, je sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) sklical novinarsko konferenco. Na njej sodelujejo generalni sekretar SDTS Ladi Rožič, predsednica Sindikata Mladi plus Tea Jarc in predsednica Sindikata upokojencev Slovenije Frančiška Ćetković.

Rožič je uvodoma povedal, da so novinarsko konferenco sklicali, da se odzovejo na nekatere dezinformacije, ki prihajajo v javnost. Predvsem pa se sindikati ne strinjajo z amandmajem, ki je dodatno prišel v novelo zakona. »Nekatera podjetja zavajajo, da SDTS ni želel ustvariti socialnega dialoga za pogajanje o uvedbi novele zakona. Gre za podjetja, ki strmijo zgolj po dobičku,« je dejal. Ob tem je poudaril, da je čas karantene vsem dokazal, da je zmožno preživeti z zaprtimi trgovinami v nedeljo.

Generalni sekretar je še enkrat poudaril, da se z zaprtjem strinja kar 85 odstotkov kupcev, kar je bilo ugotovljeno v javnih raziskavah. Na očitke nekaterih poslancev, ki trdijo, da SDTS nima podpore delavcev, ki si po njihovih besedah, želijo delati v nedeljo, pa so izvedli notranji preizkus. »V enem tednu smo zbrali 5830 podpisov delavcev, ki podpirajo zaprtje trgovin«. Kot je še povedal, so toliko podpisov zbrali kljub težavam, saj so nekatere večje trgovske verige svojim delavcem prepovedale zbiranje podpisov.

Rožič je ob koncu še enkrat zatrdil, da SDTS podpira zaprtje trgovin ob nedeljah z nekaterimi izjemami. Te izjeme so bencinski servisi, prodajalne na letališčih, železniških in avtobusnih postajah. Dodal je še, da zavračajo kakršnokoli dodajanje izjem na seznam, razen že do sedaj dodanih.

Z zaprtjem trgovin v nedeljah se strinjajo tudi v Sindikatu upokojencev in Sindikat Mladi plus. »Vloženi amandma je za nas upokojence nesprejemljiv. Sindikati upokojencev se prizadevamo za dostojne pokojnine, da bodo upokojenci lahko preživljali svoj čas po zasluženem oddelanem delu dostojno. Ne pa da morajo iskati zaposlitev,« je povedala Ćetkovićeva. »Tudi v Sindikatu Mladi plus se strinjamo, da naj bodo trgovine v nedeljo zaprte. Ampak zaprte naj bodo za vse. Dijaki in študentje ne bomo pristali na to, da smo smatrani kot poceni delovna sila, ki bomo izkoriščeni zato, da bomo mi delali ob nedeljah,« je dodala Tea Jarc iz Sindikata Mladi plus.