Nogometna trenerska organizacija (ZNTS) ima novega predsednika. Na skupščini je mandat potekel dosedanjemu vodji organizacije Rudiju Bračiču, ki je funkcijo opravljal od leta 1994. Nasledil ga je javnosti neznani Igor Bole, ki se nikoli ni profesionalno ukvarjal s trenerskim poklicem v nogometu. Njegovo imenovanje pomeni, da je grenak poraz doživela stroka, saj Boletov protikandidat Bojan Prašnikar ni prejel dovolj glasov za izvolitev. Razmerje moči se je na koncu ustavilo pri rezultatu 15:12 za Boleta.

Trofejni in priznani trener Prašnikar je na volitvah užival podporo staroste slovenskih nogometnih trenerjev Zdenka Verdenika. Na glasovanju so ga podprle trenerske organizacije iz Ljubljane, Maribora, Celja in Kranja, ki združujejo največ nogometnih trenerjev v državi, kar pa ni zadostovalo za izvolitev. Bole je slavil s podporo lendavskega, murskosoboškega, ptujskega, goriškega in koprskega odbora, ki zagovarjajo nadaljevanje dosedanjega dela. »Razočaran sem, ker ljudje ne vidijo nogometnega smisla. Nisem jezen, ker nisem bil izvoljen. Obstaja skupina, ki si želi sprememb in napredka, a ne morejo nič narediti, ker so vedno preglasovani. Novemu predsedniku s sodelavci želim veliko sreče, ki jo bodo nujno potrebovali. O vsem drugem je težko govoriti, saj sta stroka in znanje osnova za nogometno delovanje. Bog nam pomagaj, če tega ni,« je povedal večkratni slovenski prvak Bojan Prašnikar, ki se je leta 1999 z Mariborom premierno uvrstil v ligo prvakov in še vedno velja za edinega slovenskega trenerja, ki je uspešno služboval v nemški bundesligi. Očitno je Prašnikar zaradi svoje kritičnosti zelo moteč za nogometni vrh, saj pred leti prav tako ni dobil podpore za položaj podpredsednika NZS.

Igor Bole sodi v milje sedanje oblasti na nogometni zvezi, ki ji predseduje Rade Mijatović. V svoji predstavitvi za predsednika ZNTS je zapisal, da je po poklicu varnostni inženir. Sedemnajst let je bil zaposlen kot inšpektor za delo in požarni inšpektor, šestnajst let je kot direktor vodil sežanski zavod za gasilno in reševalno službo. »Na volitvah za predsednika sem pričakoval takšen rezultat. Občutki so dobri. Na meni je veliko breme, a se ga ne bojim. Z ekipo bomo poskušali izboljšati delo trenerske organizacije in ustvariti produkt, ki nam bo v ponos. Moj predhodnik je izredno dobro vodil trenersko organizacijo, nogometna zveza nam je šla na roko s finančnim vložkom,« je po izvolitvi dejal 67-letni Igor Bole.