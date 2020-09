Dosegli načelni dogovor o tiktoku, ki ostaja večinsko kitajski

Trump ni uresničil groženj, da bo z včerajšnjim dnem prepovedal delovanje družbenega omrežja tiktok v ZDA. Namesto tega je podprl dogovor med kitajskim Bytedanceom ter ameriškima podjetjema Oracle in Walmart. Dogovor podjetij ni niti blizu izhodiščnim zahtevam ameriškega predsednika in je precej bliže temu, kar so že od samega začetka ponujali Kitajci.