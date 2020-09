Rožančeva nagrada za najboljši esej Esadu Babačiću

Rožančeva nagrada je letos šla v roke pesniku in esejistu Esadu Babačiću, in sicer za zbirko esejev Veš, mašina, svoj dolg (Cankarjeva založba, 2020). Nagrajencu so nagrado slovesno podelili v soboto na Trubarjevi domačiji na Rašici. V obrazložitvi je žirija, ki ji je predsedovala Ifigenija Simonović, zapisala, da Babačić z živostjo, angažiranostjo, mehkobo velikega srca vnaša v slovensko esejistično krajino pisavo montaignovske vrste. Tej je sledil tudi Rožanc. Obeh avtorjev ne druži le iskrenost, solidarnost, njun proletarski Vodmat, temveč tudi ljubezen do športa. Babačić sam pa je povedal, da je njegovo življenje en sam paradoks in morda je prav to razlog, da je začel pisati eseje. Esej kot literarna zvrst mu namreč omogoča ogromno prostora. »Lahko se igram, lahko sem samoironičen, kar je zelo redka lastnost pri nas.«