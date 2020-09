Če smo pošteni, namreč omenjeno, če avtomobila kot okras slučajno ne postavimo sredi dnevne sobe, kar si privoščijo zares redki zemljani, dejansko drži. Ko sedimo za volanom, na naše počutje bolj malo vpliva to, kako je avto videti navzven, precej bolj pa, kaj nas obkroža. In ko beseda nanese na »lepoto« v notranjosti, se je ta nekje, nekoč, pa niti ne čez noč, začela meriti in enačiti s tem, kako velike zaslone in koliko jih premore avto.

Začetnik trenda je bila Tesla, ki ji fizični gumbi in analogni merilniki nikdar niso bili pogodu, zdaj pa se zdi, da večina proizvajalcev kar tekmuje, kdo si bo drznil dlje. Tako se nam niti ne zdi več čudno, ko prebiramo novice o zaslonih diagonal, ki so daljše, kot so bile še pred leti tiste televizorjev v dnevni sobi. Ali pa ko, kot v zadnjem konkretnem primeru ob predstavitvi nekega konceptnega avtomobila (nalašč ga ne izpostavljamo poimensko, saj gredo v tej smeri vsi), omenijo, da bo imel ta kar sedem (!) zaslonov.

Res je, pogled na takšno notranjost človeku vzame sapo in ga skoraj mora navdušiti. A vendar ob vseh bleščečih zaslonih ne smemo pozabiti, da gre še vedno za avtomobil, ki ga je treba voziti, nenapisano pravilo pa je, da vsi ti zasloni vozniku dela ne olajšajo kaj dosti. Prav nasprotno, med vožnjo je zaradi njih kvečjemu manj osredotočen na dogajanje na cesti. Tako ni čudno, da se pri različnih raziskavah o motečih dejavnikih med vožnjo (telefon, hranjenje, pitje, kajenje, pogovarjanje…), ki vplivajo na njeno varnost, in posledično kot povzročitelji prometnih nesreč, infozabavni sistemi vztrajno vzpenjajo med najnevarnejše.

Da smo šli predaleč, nenazadnje potrjuje tudi, da nas včasih med vožnjo v temi že celo bolj kot avtomobilski žarometi zna zaslepiti notranjost kakega mimovozečega modernega avtomobila, v katerem se vse blešči od zaslonov. Vsaj dokler avtomobili ne bodo vozili sami oziroma jim bo to dovoljeno vsaj za določen čas na način, da bo lahko voznik izpustil volan in pogled usmeril stran od ceste, bi bilo zato dobro, da se brezglava dirka za čim več »na dotik zaslonskega« blišča ustavi. Ali še bolje – da se na tem področju naredi korak nazaj.