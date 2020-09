Ivo Jan ni več trener Olimpije

Nekdanji slovenski hokejski zvezdnik Ivo Jan ni več trener ljubljanskega kluba SŽ Olimpija, so v današnjih zgodnjih jutranjih urah sporočili iz Tivolija. Zmaji so prekinili sodelovanje z Janom, treninge pa bo začasno prevzel njegov dosedanji pomočnik Gregor Polončič, so še zapisali pri Olimpiji.