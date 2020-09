1500 evrov za kavo z vplivnico

Medtem ko se večina estradnikov in estradnic v času korone sooča s finančnimi težavami, saj ne morejo opravljati svojega dela, pa posel vplivnic in vplivnežev očitno cveti. Srbski mediji so te dni objavili nekaj cenikov za sodelovanje z nekaterimi najbolj priljubljenimi vplivnicami in ugotovili, da so njihovi zaslužki bajni. Načini, na katere služijo, pa so različni. Starleta in nekdanja voditeljica oddaje Parovi Ava Karabatić na primer te dni prodaja svoje fotografije, na katerih je pomanjkljivo oblečena. Za njih računa slabih 50 evrov, vendar sama pravi, da so vredne okoli 500 evrov, a ji spletna stran, kjer jih prodaja, ne dovoli postaviti višje cene. Do zdaj je sicer za posamezno fotografijo iztržila največ 6500 evrov, kupec pa naj bi prihajal iz Turčije. Po nekaterih podatkih naj bi Ava Karabatić prek oglasa prodajala tudi spolne storitve.