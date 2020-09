Piflarsko brez občutka

Centraški kafič, neka tekma pred dnevi. Med tednom. Okoli 20. ure se je začela, zaključevala pa proti 22. Petnajst minut pred koncem natakar ugasne TV in razloži, da zapira. Zdaj zapira že ob 19.30. Še preden je vlada izrekla ukrep, da se gostinski lokali zapirajo ob 22. uri. Kar pomeni, da se bo v tekmah lige prvakov zunaj ugašalo po prvih 15 minutah drugega polčasa, medtem ko se bo tiste tekme slovenske lige, ki se začenjajo ob 20.05, nekako dalo zvoziti. Da pljuneš in prekolneš vse. Sprejeti tak ukrep v času, ko je še vedno mogoče posedati zunaj, na vrtovih, ki bodo zdaj prav tako morali prenehati obratovati ob 22. uri, se zdi piflarsko brez občutka. Ja kdaj bomo pa poskušali iskati opcije za druženje, če ne zdaj, ko se to še vedno da zunaj? Decembra verjetno ne. Itak pa gre ven še redko kdo. Razen mularije, ki se je pa itak vedno znašla.