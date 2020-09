Pretep med najmanj tremi moškimi v zapuščenih prostorih novogoriške tovarne Ideal je bil usoden za 43-letnega Vrtojbenca. Po brutalnem pretepu so ga v ponedeljek dopoldne našli pretepenega, nezavestnega in podhlajenega. V šempetrski bolnišnici so ugotovili, da je huje poškodovan, neuradno naj bi imel več poškodb glave, dva dni kasneje je v bolnišnici umrl.

Neuradni viri pravijo, da je bilo udeležencev pretepa več, policija je osumila dva. »Kaznivega dejanja sta osumljena dva moška, stara 23 in 41 let, oba iz Severne Primorske. Na podlagi dodatnih ugotovitev ogleda, zbranih obvestil ter drugih dokazov smo kaznivo dejanje uboja prekvalificirali v hujšo obliko, in sicer v kaznivo dejanje umora,« je pojasnil tiskovni predstavnik policije Dean Božnik in dodal, da sta oba osumljenca stara znanca policije. V preteklosti so ju že večkrat obravnavali zaradi različnih kaznivih dejanj, za dejanje umora pa je zagrožena zaporna kazen najmanj petnajstih let. Včeraj sta bila že zaslišana pred preiskovalnim sodnikom na novogoriškem sodišču.

Glede na to, da se je obračun zgodil na shajališču uživalcev prepovedanih drog in drugih z roba odrinjenih skupin, bi bil povod zanj lahko v neporavnanih računih med vpletenimi. no