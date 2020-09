Paris Hilton je vsa ta leta zgolj igrala vlogo – Paris Hilton. Tako kakih dvajset let po tem, ko je bila v soju žarometov, pravi verjetno prva od zvezdnic, ki so postale slavne brez posebnega razloga. »Ves svet misli, da me pozna, a včasih se mi zdi, da se čisto zares ne poznam niti sama,« v napovedniku dokumentarnega filma To je Paris (This is Paris) razmišlja bogata dedinja. »Tako zelo sem vajena igrati ta lik, da sem zelo težko normalna,« potoži. Pravi obraz je vedno skrivala za fasado popolnega življenja, ugotavlja. Film je od tega tedna dostopen na youtubu.

Ves dan gola v samici

Paris Hilton je v preteklosti v svojih resničnostnih šovih »igrala« puhlo blondinko, razvajeno bogatašinjo in neumorno žurerko, v dokumentarnem filmu pa jo bomo videli v povsem drugačni luči. Pogumno je namreč segla v globine svojih mladostniških travm, četudi teh čisto natančno ne opredeli. »Zgodilo se je nekaj, o čemer nisem še nikoli govorila z nikomer. Imam pa še danes nočne more. Um lahko pozabi, telo nikoli,« je zaupala z emmyjem nagrajeni režiserki Alexandri Dean in razkrila še več javnosti doslej neznanih stvari. »Pri zdravi pameti me je ohranjala samo misel na to, kdo hočem postati, ko bom nekoč odšla. Ustvarila sem blagovno znamko, persono in lik, v katerega sem ujeta še danes,« razlaga.

Nočno moro je doživljala enajst mesecev, ki jih je preživela v internatu srednje šole Provo Canyon v Utahu, kamor so jo v upornih najstniških letih poslali starši. Tja ni šla prostovoljno, sredi noči so petnajstletnico zvlekli iz postelje in odpeljali. Kričala je in jokala, a ji ni pomagal nihče. »Cilj zaposlenih je bil, da nas psihično uničijo. Nikoli jim ni zmanjkalo žaljivk, mnogokrat so nas napadli tudi fizično. Nekoč sem morala gola ves dan preživeti v samici,« pripoveduje o grozni izkušnji srednješolskih let, ki jo potrjujejo tako nekateri njeni nekdanji sošolci kot tudi številke – policija se je v štirih letih odzvala na več kot 50 prijav napada in dva ducata spolnih prestopkov. Tamkajšnje izkušnje z nasiljem so tlakovale njeno nadaljnjo pot v pogubo. Zlasti v ljubezni.