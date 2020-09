Kdaj boš napisala knjigo

Kdaj boš pa ti napisala knjigo?« je vprašanje, ki me vedno zmrazi in zamrzne. Ko pridem k sebi, iz mene prihajajo nepovezane besede, nenadoma jecljam: zakaj, nemogoče, težko, (kletvica) naj še to počnem, tega pa ja ne more vsakdo delati, nismo vsi za vse…