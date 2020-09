Boris Dežulović: Fama o švedskem modelu

Že šest mesecev je – to ste opazili tudi vi – od takrat, ko so nenadoma vsi postali epidemiološki guruji. Vsak od teh udeležencev multidisciplinarnih kongresov in seminarjev v bifejih ali stavnicah, na tržnici ali ob zidku pred bližnjo trgovino – vse sami vodilni svetovni družbenoekonomski analitiki, finančni strokovnjaki, teoretiki trga, geostrateški strokovnjaki, politologi in filozofi – je to pomlad, glejte, čez noč končal medicinsko fakulteto na Harvardu, doktoriral iz klinične epidemiologije na Cambridgeu in končal specializacijo pri legendarnem dr. Anthonyju Fauciju na ameriškem Nacionalnem inštitutu za nalezljive bolezni.