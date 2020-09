Kot je povedal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj, njihovi telefoni danes pregorevajo in prejemajo ogorčene klice učiteljev, vzgojiteljic in drugih zaposlenih, ki opozarjajo, da je govoriti pod masko šest ur na dan nemogoče. Povsem nesprejemljivi pa so ti ukrepi po njegovem mnenju za vrtce, saj to potem niso več ustanove, ki opravljajo nek pedagoški proces, pač pa zgolj prostor, kjer bi otroke varovali pred tem, da se jim kaj ne zgodi. To se na tak način ne da početi, pravi Štrukelj, ki je prepričan, da NIJZ to ve, zato ne more razumeti, kako je mogoče takšen ukrep sploh predpisati.

Prepričan je, da gre pri tej odločitvi zgolj za prenašanje odgovornosti na šole in vrtce, čemur pa sindikat, ki v usklajevanja sicer sploh ni vključen, nasprotuje. »Oblast s takim ravnanjem odriva odgovornost stran od sebe, učitelji in vzgojitelji pa naj se topijo v lastnem soku. To se bo moralo nehati, kajti mi smo tik pod vreliščem in v nekaj dneh bomo oblikovali zahteve do šolskih oblasti kar se tiče dodatnega kadra«.

Kot pravi prvi mož Sviza, potrebujejo namreč takojšen razpis za pripravnike, ki bi lahko prevzeli dodatne obremenitve, tudi dodaten tehnični kader, saj kuharice in čistilke pod maskami pregorevajo, zato tako ne bo šlo več naprej.

V sindikatu zato zahtevajo takojšen dogovor o tem, kako bodo uredili stvari, saj si želijo, da bi vrtci in šole funkcionirale, vendar pod pogoji, ki bodo človeški, ne pa takšni, kot so trenutno. Če tega oblast ne bo slišala, potem se bodo lotili tudi drugačnih ukrepov, je napovedal Štrukelj.

Ravnatelji v šolah in vrtcih do tega trenutka še niso prejeli natančnih navodil, kaj in kako v ponedeljek, večinoma pa so do tega, kar vedo, še zelo zadržani. Ravnatelj Gimnazije Celje - Center Gregor Deleja je povedal, da imajo šole vse informacije le iz medijev in objave na spletni strani vlade. »Navodil s strani resornega ministrstva še nismo dobili, predvsem pa si želimo bolj natančnih strokovnih pojasnil za učitelje, dijake in starše, pa definicije izjem, saj npr. dijaki in zaposleni z astmo ali kakšnimi drugimi zdravstvenimi težavami, mask naj ne bi nosili. Na vsak način pa je pred nami pester konec tedna,« je dejal Deleja.

Šola je za dijake in učitelje priskrbela pralne maske, a so pred dnevi prejeli strokovno mnenje, da te niso zadostne, zaloga kirurških mask pa pohaja. Za zaposlene mora v vsakem primeru poskrbeti, bi se pa Deleji zdelo prav, da poskrbijo tudi za dijake.