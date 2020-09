V Pegazovem domu starejših občanov v Rogaški Slatini so v četrtek odvzeli brise dvema stanovalcema in eni zaposleni osebi. Brisa enega stanovalca in zaposlenega sta bila pozitivna, kar pomeni, da je v domu trenutno z novim koronavirusom okuženih 16 stanovalcev in pet zaposlenih, je danes ovedala direktorica doma Kristina Kampuš.

Vse okužene stanovalce so že v torek premestili v bolnišnice. Zaradi potrjene okužbe je bilo v novomeško bolnišnico premeščenih deset stanovalcev, dva sta na zdravljenju v šempetrski bolnišnici, eden pa v ljubljanskem kliničnem centru.

»Stanovalci, ki so trenutno v bolnišnicah, se bodo predvidoma čez nekaj dni vrnili v Pegazov dom in bodo nameščeni v t. i. rdečo cono, ki jo v domu vzpostavljamo v tem času. Gre za povsem ločeno skupino, brez stikov z ostalimi stanovalci v domu. Po protokolu Nacionalnega inštituta za javno zdravje bodo vsi stanovalci ponovno testirani čez sedem dni,« je pojasnila Kampuševa.

Dejala je, da je večina stanovalcev z okužbo brez simptomov, nekateri pa imajo blažje simptome okužbe.

V domu so zaradi izbruha okužbe primorani izvesti nekatere začasne premestitve, da bi preprečili možnost prenosa okužbe. Zdravstveno stanje ostalih stanovalcev v domu pa je brez sprememb, je še dejala Kampuševa.

V domu imajo 130 stanovalcev, od tega se dva že nekaj časa zdravita v bolnišnici, zaposlenih pa je 75 oseb.