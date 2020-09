Opec+ je danes prek videokonference razpravljal o svoji proizvodni politiki. Sestal se je odbor, ki je odgovoren za preverjanje dogovorjenih količin načrpane nafte. Avgusta so se članice organizacije namreč dogovorile o podaljšanju rezov v proizvodnjo nafte, s čimer želijo odgovoriti na še vedno zelo nizke cene črnega zlata.

"Dosledno upoštevanje dogovora ni znak dobrodelnosti. Gre za integralni del naših skupnih prizadevanj za dosego čim bolj ugodnega položaja za vsako članico organizacije," je poudaril bin Salman.

Države, ki dogovora ne upoštevajo, po njegovih besedah škodujejo ugledu in kredibilnosti organizacije. Konkretnih imen ni našteval, vendar pa so prsti že nekaj časa uperjeni v Nigerijo in Irak.

Opec in Opec+ sta se aprila dogovorila za zmanjšanje proizvodnje nafte za 9,7 milijona sodov dnevno od začetka maja do konca junija. Z julijem je proizvodnja manjša za 7,7 milijona sodov dnevno.