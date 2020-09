Poligon so postavili v okviru sodelovanja med Skupino SIJ in Olimpijskim komitejem Slovenije - Združenjem športnih zvez in ob podpori lokalne skupnosti. Ob robu nove športne pridobitve na Koroškem stoji tabla z uspehi jeklene Korošice, ki je na lanskem svetovnem prvenstvu v Hachiochiju osvojila naslove svetovne prvakinje v težavnosti, balvanih in kombinaciji.

Poligon je sestavljen iz 86 metrov jeklenih cevi. Skupina SIJ - Slovenska industrija jekla s postavitvami jeklenih poligonov za vadbo na prostem v lokalnih okoljih želi pri ljudeh prebujati željo in graditi voljo za športnimi dejavnostmi tudi z navdihujočo športno zgodbo lokalnega športnega junaka.

"Zelo sem ponosna in vesela, da sem lahko ambasadorka jeklenega športnega poligona v svojem domačem okolju, ki me je podpiralo že od vsega začetka moje športne poti. Čutim, da se lahko z vlogo ambasadorke vsaj malo zahvalim in vrnem uslugo svoji skupnosti. Če kdo ve, kaj je to 'jeklena volja', potem vem jaz. Še enkrat hvala vsem. To mi res veliko pomeni," je na današnji slovesnosti povedala Garnbretova, ki si je kot ena prvih Slovenk priborila olimpijsko vozovnico za poletne olimpijske igre, ki bodo leta 2021 v Tokiu.

Gre za že 13. športni poligon po vrsti. Letos bodo odprli še poligon v Pivki. Po podatkih OKS je slovenski narod športen narod. Po deležu telesno dejavnih so Slovenci v samem vrhu evropskih držav. Višji delež imajo le Švedska, Finska in Danska.

Jekleni športni poligon v Slovenj Gradcu je že drugi na Koroškem. Prejšnji teden je namreč še ena olimpijka - plavalka Tjaša Oder - postala ambasadorka poligona na Ravnah.

Prihodnji teden bo sicer v znamenju Evropskega tedna športa, ko bo od 23. do 30. septembra telesna vadba na športnih poligonih z jekleno voljo še toliko bolj zaželena, ob tem poudarjajo pri OKS. Triindvajsetega septembra bodo v Sloveniji prvič obeležili nov državni praznik, ki sicer ne bo dela prost dan, dan slovenskega športa.