Naj se iskri!

Danes mineva sto trideset let od rojstva in petdeset let od smrti Franceta Bevka, vsestranskega kulturnega in političnega delavca, ki je najbolj znan po svojih mladinskih povestih. Leto 2020 zato na Primorskem velja za Bevkovo leto in več dogodkov je posvečenih njegovi literarni dediščini. Ob širjenju skrajno desnih prepričanj in politik je namreč znova aktualen Bevkov antifašizem pod Italijo. Najprej sem se zato ozrla po filmih, posnetih o Bevku ali po njem; a filmski kritik Zdenko Vrdlovec je že pred desetimi leti zapisal, da sta se oba poskusa, Pastirci (1973) in Črni bratje (2010), ponesrečila.