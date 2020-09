Čez slabo leto železni lepotec v Brežicah že v prenovljeni podobi

Te dni naj bi začeli obnavljati še drugi del znamenitega železnega mostu v Brežicah. Obnova naj bi trajala do konca junija prihodnje leto, ko bodo 114 let star most nad sotočjem Save in Krke, skupaj z betonskim povezovalnim delom dolg 524 metrov, odprli za pešce in kolesarje.