Čeprav se minula sezona med evropsko elito uradno še ni končala (po odpovedi tekem osmine finala in četrtfinala zaradi koronavirusa bo 28. in 29. decembra še sklepni turnir četverice v Kölnu z Barcelono, PSG, Kielom in Veszpremom), se danes že začenja nova z novim tekmovalnim sistemom. Liga prvakov je doživela prvo reformo po letu 2015: namesto dosedanjega zgornjega (dve elitni skupini s po osmimi klubi) in spodnjega doma (dve skupini s po šestimi) s skupno 28 klubi jih bo letos igralo le 16 v dveh skupinah s po osmimi. Po dve najboljši iz vsake skupine se bosta uvrstili neposredno v četrtfinale, kamor bodo po medsebojnih dvobojih klubov od tretjega do šestega mesta (A3 – B6, A4 – B5, A5 – B4 in A6 – B3) napredovale še štiri, zmagovalci četrtfinalnih tekem pa se bodo uvrstili na sklepni turnir junija 2021 v Kölnu. Spremenjeni so tudi termini tekem, ki ne bodo več od četrtka do nedelje, ampak ob sredah in/ali četrtkih ob 18.45 in 20.45.

A usoda 28. sezone lige prvakov bo odvisna predvsem od (ne)širjenja pandemije novega koronavirusa, kajti število okuženih narašča, mnoge države so na rdečem seznamu in/ali so zaprle svoje meje, obvezna so pogosta testiranja, po prihodu/odhodu so obvezne karantene… Da bo sezono težko izpeljati do konca, dokazuje že prvi krog. V madžarskem klubu Pick Szeged so pri testiranju odkrili eno okužbo, zato je morala v karanteno vsa ekipa (igralci, strokovno vodstvo in preostalo osebje), odpovedani so bili vsi treningi in druge dejavnosti, četrtkova tekma prvega kroga v ligi prvakov proti PSG pa je preložena.

Zlatorog do nadaljnjega prazen

Celjani bodo svojo 26. sezono med elito začeli danes ob 18.45 proti danskemu Aalborgu pred praznimi tribunami Zlatoroga. Tako za evropsko kot tekme domače lige in pokala ostaja dvorana do nadaljnjega zaprta, čeprav bi lahko z blagoslovom NIJZ ob upoštevanju varnostnih ukrepov vanjo spravili do 500 ljudi. Ko so v klubu sešteli sezonske, sponzorske in druge vstopnice, so prišli do velikih številk, zato ne želijo delati selekcije in odločati, kdo lahko vstopi v dvorano in kdo ne. Ob upoštevanju preventivnih ukrepov bi lahko v Zlatorog spravili 1500 ljudi, a je težava v tem, da klub na nasprotni strani nima ustreznega sogovornika. Za 500 ljudi naj bi bila odprta od 1. oktobra dalje, prvi gost pa bo Kiel.

Čeprav so se pivovarji v minuli sezoni uvrstili v osmino finala, si ne želijo ponovitve njenega začetka. Lani so namreč v tretjem krogu v Zlatorogu izgubili prav proti Aalborgu (28:29), skupno pa so klonili na prvih štirih tekmah. Klub je ostal brez treh nosilcev igre (Klemen Ferlin, Diogo Silva, Domen Makuc), prišla pa je peterica: Hrvata Filip Ivić in Veron Načinović, Slovenec Tadej Mazej ter 18-letna Črnogorca Arsenije Dragašević in Radojica Čepić. »Verjamem, da bomo tudi v letošnji sezoni, ki bo specifična zaradi koronavirusa, konkurenčni v Evropi. Dobro smo trenirali, pozna se nam le pomanjkanje ritma tekem. Cilj v Evropi je jasen, čeprav bo pot do njega zelo težka – ponovna uvrstitev v izločilne boje. Aalborg? Odlična ekipa, ki se je letos še okrepila. Ima odlično popolnjena vsa igralna mesta in je nevaren z vseh položajev. A že v minuli smo videli, da se lahko enakovredno kosamo z njimi,« pravi trener Tomaž Ocvirk. Celjani – včeraj so dobili rezultate testiranj, vsi pa so negativni – bodo poleg svoje osnovne klubske barvne kombinacije (rumena in modra) v tej sezoni igrali tudi v zeleno-srebrni opremi. Gre za posebno kolekcijo, posvečeno jubilejnim, 25 dosedanjim sezonam v ligi prvakov in generalnemu pokrovitelju Pivovarni Laško.