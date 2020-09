Devčić je danes dejal, da je obtožnica sestavljena na 459 straneh, medtem ko celotni dokument o zadevi vsebuje 80.000 strani. Potrdil je, da so Todorić in sodelavci obtoženi zaradi zlorabe zaupanja in ponarejanja poslovnih knjig ter tudi zaradi pomoči in spodbujanja tovrstnih kaznivih dejanj. Ni želel ugibati, kdaj naj bi sodišče potrdilo obtožnico.

Hrvaško tožilstvo je novembra 2017 sprožilo preiskavo proti Todoriću in njegovima sinovoma ter 12 nekdanjim članom uprave koncerna in zagrebške podružnice revizorske hiše Baker Tilly zaradi suma finančnih malverzacij v Agrokorju. Medtem so zaradi zapletenosti primera večkrat podaljšali preiskovalne roke.

Kot so danes objavili na spletnih straneh tožilstva, Todorića in ostale bremenijo, da so oškodovali Agrokor za več kot 1,2 milijarde kun (160 milijonov evrov). Tožilstvo trdi, da so od leta 2006 lažno prikazovali poslovne rezultate in napihovali bilančni dobiček, iz katerega so brez resnične podlage izplačali dividende. Več kot 920 milijonov kun (122,5 milijona evrov) spornega zneska naj bi končalo na računu Todorića, preostanek pa na računu nizozemske podružnice Agrokorja.

Tožilstvo tudi navaja, da je Todorić skoraj 54 milijonov kun (7,2 milijona evrov) nezakonito pridobljenega denarja iz Agrokorja med drugim porabil za urejanje nepremičnin, safari, zimske in poletne počitnice, obleke, orožje ter podobne stroške, ki ne predstavljajo stroškov poslovanja podjetja.

Kot je znano, je Todorić na Nizozemskem ustanovil podjetje Agrokor Investments, ki se omenja tudi v primeru domnevnih nepravilnosti s posojili in deleži Agrokorja.

Tožilstvo meni, da so obtoženci od leta 2010 skrivali obveznosti Agrokorja do bank in drugih podjetjih, pa tudi terjatve Agrokorja do provoobtoženega predsednika uprave, torej Todorića. Tožilstvo je tudi predlagalo, da Todorić ne sme zapustiti svojega bivališča v Zagrebu brez posebnega dovoljenja sodišča ter da mu do pravnomočnosti sodbe začasno odvzamejo potni list.

Izmed 15 obtoženih je zgolj Todorić nekaj časa preživel v priporu, in sicer po njegovi izročitvi iz Velike Britanije novembra 2017. Približno leto potem je plačal 7,5 milijona kun (milijon evrov) varščine, da bi se branil s prostosti.

Junija letos so proti Todoriću začeli prvo sojenje v Zagrebu zaradi očitanega kaznivega dejanja oškodovanja njegove nekdanje družbe v višini 1,25 milijona evrov. V tem primeru je na zatožni klopi skupaj s še tremi nekdanjimi sodelavci.

Todorić vztraja, da ni storil nobenega kaznivega dejanja ter da je žrtev političnih iger, da bi mu odvzeli Agrokor.