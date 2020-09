Ko je kazalo, da slovenski državni in pokalni prvak Koper Primorska zapira vrata, saj so igralcem konec prejšnjega tedna sporočili, da si lahko začnejo iskati nove delodajalce, ligi ABA pa, da izstopajo iz tekmovanja, se je konec tedna zgodil velik zasuk. Vodstvo kluba je namreč na včerajšnjem dopoldanskem treningu igralcem sporočilo, da bodo vendarle tekmovali na jadranskem tekmovanju, elektronsko sporočilo z enako vsebino pa razposlalo na naslove preostalih klubov in vodstva lige ABA.

Ko je Goran Jagodnik, vodja članske ekipe pri Kopru Primorski, v petek na videokonferenci klubov lige ABA sporočil, da klub izstopa iz tekmovanja in da bo uradno pismo poslal v nekaj dneh, ni nihče več dvomil o črnem scenariju za obalni klub. Ta se je zaradi slabega poslovanja nekdanjega prvega moža Gregorja Vuge znašel v velikih dolgovih, ki naj bi jih rešili novi vlagatelji, a je kazalo, da je to račun brez krčmarja. Jagodniku je skupaj s podpredsednikom Matjažem Hrabarjem, vodjo pisarne Alenko Škrblin, zunanjo sodelavko za marketing Sandro Kos in glavnim trenerjem Andrejem Žakljem s skrajnimi močmi uspelo prepričati vse upnike o poravnavi in tako pridobiti licenco Košarkarske zveze Slovenije za nastopanje na državnem prvenstvu, kar naj bi bil eden glavnih pogojev vlagateljev. Ker uradnega dogovora in denarja še naprej ni bilo, je Primorska s težavo sestavljala moštvo in hkrati ni bila sposobna plačati prvih dogovorjenih obveznosti upnikom. Ko je klub zaradi težav s kadrovanjem odpovedal sodelovanje v superpokalu, je bilo jasno, da je zadeva resna. Potrditev je sledila nekaj dni kasneje, ko so igralci dobili proste roke za iskanje novih klubov, Primorska pa je naznanila, da izstopa iz lige ABA.

A konec tedna je prišlo do spremembe. Vodilni, ki so se v zadnjem obdobju zavili v molk, so včeraj le poslali sporočilo za javnost in v njem med drugim zapisali: »V zadnjih mesecih smo zares napeli vse moči, da bi najmočnejši obalni košarkarski sredini zagotovili obstanek. Borili smo se do konca, se udeležili mnogih sestankov s potencialnimi sponzorji, partnerji, podporniki… Kljub celo podpisanim pismom o nameri ter številnim obljubam smo bili še pred nekaj dnevi prepričani, da se je koprska košarkarska zgodba končala. V zadnjih dveh dneh smo v razgovorih z novimi zainteresiranimi partnerji našli sodelovanje, ki nam daje možnosti poti za naprej.« O spremembah načrtov so bili, kot rečeno, obveščeni tudi igralci na dopoldanskem treningu. Nekateri so v vmesnem času že vadili pri novih moštvih, a po naših informacijah pogodb s Primorsko še niso razdrli.

Trenerja Andreja Žaklja in sodelavce zdaj čaka težka naloga, da v kratkem času dopolnijo moštvo, saj jih že 26. septembra čaka tekma prvega kroga državnega prvenstva proti Heliosu. Nato pa že gostovanje v Beogradu pri FMP v ligi ABA – če se bo ta sploh začela v predvidenem času in dosedanji obliki. Spor med Crveno zvezdo in Partizanom ter FMP je namreč tako hud, da ogroža prihodnost jadranskega tekmovanja.