Tom Brady začel s porazom

Ljubitelji ameriškega nogometa so le dočakali začetek nove sezone najbolj dobičkonosne in onstran Atlantika najbolj gledane poklicne športne lige. A vsi tisti, ki so čakali na uvodno zmago superzvezdnika Toma Bradyja v ligi NFL, so čakali zaman. Najbolje plačani podajalec na svetu je v majici Tampa Bay Buccaneers debitiral s porazom.