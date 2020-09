Blaž Brodnjak o tem, da verjame v zdravo kmečko pamet

“Jaz verjamem v zdravo kmečko pamet. V zdravi kmečki pameti najdete precej konzervativnih vrednost, na drugi strani pa najdete obveznost do dela, obveznost do odgovornosti in obveznost do učinkovitosti ter nespraševanje po pravicah. Ker pravice bi morale biti posledica ne pa samodejna stvar. Po teh principih delujem. Všeč so mi elementi vijolične, zelene, rdeče, črne, ampak na koncu moramo ubrati srednjo pot.”