Po podatkih Sledilnika za covid-19 je aktivnih okužb v državi 769. V petek so nove primere okužb potrdili v 49 občinah. Največ primerov oziroma 21 so potrdili v ljubljanski občini, osem v Braslovčah, sedem v Mariboru, šest v Kranju in štiri v Kamniku.

Po tri nove okužbe so potrdili v Rogaški Slatini in Pivki, po dva v Šentjurju, Slovenski Bistrici, Trebnjem, Murski Soboti, Škofljici, Novi Gorici, Medvodah, Vojniku in na Ptuju.

Po eno novo okužbo so zabeležili še v občinah Hrastnik, Metlika, Celje, Velenje, Koper, Novo Mesto, Domžale, Slovenj Gradec, Litija, Horjul, Postojna, Jesenice, Ravne na Koroškem, Žalec, Trbovlje, Piran, Zagorje ob Savi, Lenart, Brežice, Mengeš, Kočevje, Ivančna Gorica, Puconci, Ormož, Gornja Radona, Polzela, Turnišče, Preddvor, Sodražica, Log - Dragomer, Rače - Fram in Rečica ob Savinji.

Največ novih okužb je bilo v starostni skupini med 45 in 54 let, in sicer 26.

Doslej so v Sloveniji potrdili 3603 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 135 bolnikov s covidom-19.