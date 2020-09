Organizatorji Volkswagnovega ljubljanskega maratona, društvo Timing Ljubljana, so dolgo odlašali z odločitvijo, ali bodo maraton letos lahko izpeljali kljub razmeram zaradi novega koronavirusa. Dokončno odločitev so sprejeli včeraj. Ljubljanski maraton z množično udeležbo, kot so ga tekači poznali v zadnjih letih, so bili primorani prestaviti na prihodnje leto.

Bodo pa v nedeljo, 25. oktobra, namesto klasične izvedbe organizirali maraton po Ljubljani. Udeležilo se ga bo lahko 450 tekačev, tisti, ki si prostega mesta ne bodo zagotovili, pa bodo lahko sodelovali na virtualnem maratonu. Udeleženci bodo tekli na 10, 21 in 42 kilometrov. Na tekaško prireditev se bodo morali prijaviti na novo. Prijave za maraton po Ljubljani bodo organizatorji začeli zbirati 1. oktobra ob 10.25. Cena prijavnine bo 30 evrov.

Tekači, ki so bili prijavljeni na 25. ljubljanski maraton in so že plačali startnino, imajo medtem dve možnosti. Lahko se odločijo, da jim organizatorji startnino prenesejo v leto 2021, lahko pa se odločijo za vračilo denarja. Odločitev morajo sporočiti do 20. septembra. žir