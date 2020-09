Neresničnostni šov Mateja Stupice

»Preprosto uživam, ko nekaj, kar me muči, povem z ilustracijo, saj veliko razmišljam o stvareh okoli sebe. S tem želim nekaj prispevati k javnemu dogajanju. Seveda je treba najprej najti sporočilo in z njim to, kar hočeš povedati, šele potem se vse nalepi nanj!« Tako svoje ustvarjanje naslovnic za Objektiv pojasnjuje Matej Stupica (letnik 1987), ki že 14 let objavlja ilustracije na naslovnici Objektiva. Za svoje delo je (s soavtorico Lenko Đorojević) prejel nagrado črnogorskega Likovnega salona 13. november na Cetinju (2019), posebno pohvalo za ilustracije na naslovnici sobotne priloge Objektiv na 11. Slovenskem bienalu ilustracije (2014), priznanje Hinka Smrekarja na 12. Slovenskem bienalu ilustracije (2016), nagrado skupine OHO (2015) in priznanje Hinka Smrekarja na 8. Slovenskem bienalu ilustracije (2008).