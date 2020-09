Od začetka leta do konca avgusta so v sosednji državi zabeležili 5,5 milijona gostov iz tujine, ki so opravili 38,3 milijona nočitev, je sporočilo hrvaško ministrstvo za turizem in šport. Hrvaških turistov je bilo 1,3 milijona, njihovih nočitev pa 9,2 milijona.

Največ nočitev tujih turistov je bilo iz Nemčije (11,2 milijona) ter Slovenije (7,6 milijona). Sledijo Poljska (štiri milijone), Češka (3,1 milijona), Avstrija (2,3 milijona), Italija (1,4 milijona), Madžarska (1,3 milijona) in Slovaška (1,1 milijona), so objavili. Hrvaški gosti so večinoma bili v zasebnih namestitvah, v katerih je bilo zabeleženih 20,3 milijona nočitev. V kampih je bilo 7,9 milijona nočitev, v hotelih pa 5,9.

Hrvaška Istra je vodilna v državi, ko gre za turistične nočitve, saj so zabeležili 11,9 milijona nočitev. V primorsko-goranski županiji je bilo 9,7 milijona nočitev, v zadrski pa 8,6 milijona ter v splitsko-dalmatinski 8,3. Najbolj obiskani so bili otok Vir, Rovinj, Medulin, Poreč, Crikvenica in Mali Lošinj, kažejo statistike.

Na ministrstvu so poudarili, da so dosedanji rezultati turističnega prometa na Hrvaškem presegli napovedi svetovne turistične organizacije (UNWTO), da bodo letošnji turistični rezultati na ravni 30 odstotkov lanskih. Posebej so izpostavili, da je bil turistični promet julija in avgusta letos na ravni 54 odstotkov obiskov in 62 odstotkov nočitev v primerjavi z enakim obdobjem lani, kar je Hrvaško postavilo v vrh sredozemskih turističnih držav.

Šef hrvaške turistične skupnosti Kristjan Staničić je ob objavil turističnih rezultatov dejal, da se med pripravami za naslednje turistično leto želijo še bolj predstaviti kot varna turistična država s poudarkom na trgih, ki so se tudi letos najbolj odvzeli na hrvaške oglaševalske dejavnosti, kot so Nemčija, Slovenija, Avstrija, Poljska, Češke, Italija, Slovaška in Madžarska.