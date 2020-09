Medtem ko zaradi vse večjega porasta okužb z novim koronavirusom večina zaskrbljeno pogleduje v prihodnost, iz vrst ACH Volleyja v zadnjih dneh veje optimizem. Pandemijo, zaradi katere je bilo domače prvenstvo že marca predčasno zaključeno in so ga Ljubljančani dobili za zeleno mizo, so izkoristili sebi v prid ter po besedah predsednika kluba Rasta Oderlapa sestavili »eno najmočnejših, če ne kar najmočnejšo ekipo v zadnjih desetih letih«. Od lanske zasedbe so v klubu ostali Jan Pokeršnik, Matic Videčnik, Jure Okroglič, Božidar Vučićević, Matej Kök in Uroš Pavlović, starim obrazom pa so se kot glavne okrepitve pridružili grški reprezentant Mitar Đurić, iranski bloker Amir Hossein Toukhteh in člana slovenske vrste Urban Toman ter Gregor Ropret.

Roka Možiča ne vleče v Ljubljano »Lahko rečem, da nam je šla situacija s koronakrizo na roko, saj v odbojkarskem svetu veljamo za klub, ki poravna svoje obveznosti in smo tako zanesljiva stranka tako pri agentih kot igralcih. Po drugi strani je Slovenija z razmerami okoli covida-19 med varnejšimi državami, tako da nam je tudi to šlo v prid. Klubi, ki ne moremo konkurirati samo s proračunom, smo bili tako na nek način nagrajeni in smo lahko sestavili zelo konkurenčno ekipo,« pojasnjuje športni direktor ACH Volleyja Aleš Jerala. Dodaja, da so bili v stiku tudi s slovenskimi reprezentanti Alenom Šketom, Alenom Pajenkom in Dejanom Vinčićem, manj želje po prihodu v Ljubljano pa je pokazal eden najobetavnejših mladih odbojkarjev v Evropi Rok Možič. »V zadnjih dveh, treh letih smo pokazali veliko iniciative, ki pa je na nasprotni strani ni bilo. Mislim, da je to škoda za Roka, ne glede na to, kako uspešno bo igral v Mariboru. Verjamem, da bi bili za vsakega igralca, ki je v položaju, kot je on, idealna odskočna deska. A odločil se je, kot se je, mi pa smo ravno tako zadovoljni z ekipo,« dodaja Jerala.

Proračun višji od lanskega V prihajajoči sezoni bo ACH Volley sicer znova nastopal v štirih tekmovanjih – državnem prvenstvu, pokalu Slovenije, srednjeevropski ligi in evropski ligi prvakov, kamor se je serijski slovenski prvak uvrstil neposredno, nasproti pa jim bodo stali Zenit iz Kazana, nemški prvak Berlin Recycling Volleys, četrti član pa bo najboljša ekipa iz kvalifikacijske skupine G. »Imperativ je dobiti državno prvenstvo, s katerim si zagotovimo nastop v ligi prvakov, a hkrati ne bežimo od vloge favorita v pokalu in srednjeevropski ligi,« je odločen Oderlap, ki v ligi prvakov ne skriva ambicij po preboju v drugi del tekmovanja. »Ko se ti enkrat ponudi priložnost, da sestaviš tako močno ekipo, ne smeš bežati od odgovornosti. Verjamem, da lahko v ligi prvakov naredimo še korak dlje,« je odločen prvi mož ljubljanskega kluba. Tudi zato se je proračun ACH Volleyja v primerjavi z lansko sezono kljub negotovim časom celo povečal. Govora je o znesku med 80.000 in 100.000 evri več v primerjavi z lansko sezono, pri čemer pa Ljubljančani še vedno ostajajo pod pragom enega milijona evrov. Prvi dvoboj nove sezone bo ACH Volley odigral 21. septembra, ko bo v dvorani Tivoli v prvenstvu gostil Maribor. Ogledalo si ga bo lahko do 500 gledalcev, trener Matija Pleško pa upa, da bo do tedaj že imel na voljo vse igralce. »Za zdaj še nismo popolni. Manjka še Iranec Toukhteh, saj so se procedure z dokumenti zavlekle, kar je posledica covid situacije v svetu. Vseeno pa imam ekipo tako dobro selekcionirano, da je na vsakem treningu med igralci hud boj in želja po dokazovanju,« zatrjuje Matija Pleško, ki ga veseli, da v času koronakrize niso počivali niti tekmeci. To velja predvsem za Calcit Volley, ki je med drugim v svoje vrste vrnil Sašo Štalekarja, s prihodom v Kamnik pa je presenetil Mitja Gasparini.