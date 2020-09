Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se sredstva po predlogu skupaj z Uradom za mladino in Inšpektoratom za šolstvo in šport zvišujejo za 65,6 milijona evrov na 2,1 milijarde evrov. Samo ministrstvo bo dobilo 65.621.618 evrov več, inšpektorat pa 654 evrov več. Medtem bo urad prejel 49.143 evrov manj, izhaja iz predloga rebalansa v delu iz pristojnosti odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, s katerim se je ta seznanil na današnji seji.

Dejan Židan iz SD je v razpravi napovedal dopolnila SD, po katerih bi bilo več sredstev namenjenih za investicije v osnovnošolsko in športno infrastrukturo ter za znanost. Sredstva za znanost se namreč po predlogu krčijo za dobrih 22 milijonov evrov.

Tudi poslanec Levice Matej T. Vatovec je izpostavil znanost. Slovenija je z 0,6 odstotka bruto domačega proizvoda v Evropi na samem repu pri javnem vlaganju v znanost in raziskave, je dejal. V Levici so vložili dopolnilo, po katerem bi se sredstva za raziskovalne programe in projekte povečala za 15 milijonov evrov, vendar ga odbor ni sprejel. Predsednica odbora Iva Dimic iz NSi se je strinjala, da znanost pelje državo naprej. Pri povezovanju znanosti, fakultet in gospodarstva pa je Slovenija po njenih besedah zelo uspešna.

Znanost bi morala biti prioriteta vseh ministrstev in tudi sredstva bi morala črpati vsa, pa je menil državni sekretar na ministrstvu Jure Gašparič. Pojasnil je, da 20 milijonov evrov sredstev za osem projektov ni bilo mogoče počrpati, a se pravica porabe prenaša v leto 2021 ali celo 2022.

Za bolj urejeno področje znanosti bi bilo treba po njegovih besedah sicer sprejeti zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki ga je omenil tudi Židan. Po načrtih naj bi bil v obravnavi na vladi oktobra, je napovedal.

Mojca Škrinjar iz SDS je ob pozivih, da je treba poskrbeti za investicije v šole in vrtce, izpostavila, da so glavni investitorji v šole in vrtce občine, medtem ko država poskrbi za sofinanciranje. »Stvari tečejo zelo dobro,« je zatrdila. Sicer pa ministrstvo dela po svojih najboljših močeh in za vse tiste, ki potrebujejo pomoč, pa naj bo to prehrana ali spremljevalec, je poskrbljeno, je poudarila.

Njene besede je potrdil tudi državni sekretar, ki je zagotovil, da je za vse otroke s posebnimi potrebami, ki imajo odločbe, spremljevalec plačan.

Vlada predlaga rebalans zaradi povečanih izdatkov in nižjih prihodkov zaradi izbruha novega koronavirusa. Glede na sprejeti proračun je predlagano povečanje predvidenih odhodkov za tri milijarde evrov na 13,4 milijarde evrov.