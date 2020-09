Legendarna Serena Williams je že sinoči premagala Bolgarko Cvetano Pironkovo s 4:6, 6:3 in 6:2. Njena nasprotnica v polfinalu pa bo Viktorija Azarenka, ki je s 6:1 in 6:0 pometla z Belgijko Elise Mertens.

V moški konkurenci sta napredovala drugi in tretji nosilec. V zadnjem dvoboju dneva je Avstrijec Dominic Thiem premagal Avstralca Alexa De Minaura s 6:1, 6:2 in 6:4, pred tem pa je Danil Medvedjev dobil ruski dvoboj z rojakom Andrejem Rubljovom s 7:6 (6), 6:3 in 7:6 (5).

Osemintridesetletna Williamsova, ki ima v zbirki že 23 naslovov s turnirjev za grand slam, je končala teniško pravljico Bolgarke Cvetane Pironkove, ki na turneji WTA ni nastopala tri leta. Pironkova je namreč zadnjič na turnirjih najvišje ravni igrala pred tremi leti, potem pa se je posvetila materinstvu. Leta 2018 je rodila sina Aleksandra, na turnejo pa se je vrnila prav na OP ZDA in presenetila celotno teniško javnost.

Dvoboj mamic Nanizala je nekaj izjemnih zmag, se četrtič v karieri uvrstila v četrtfinale turnirjev velike četverice, a v dvoboju dveh mamic je bila Williamsova na koncu premočna. V prvem nizu je Pironkova, sicer polfinalistka Wimbledona leta 2010, z agresivno igro presenetila skoraj 39-letno Američanko. Tudi v drugem nizu je Pironkova prišla do odvzema servisa, nato pa se je Williamsova prebudila in začela igrati bolje. Še tretjič zapored je našla rešitev za razpoloženo tekmico ter slavila v odločilnem nizu in se 39. uvrstila v polfinale grand slamov. »Dvoboj je pokazal, kakšne smo lahko mame. A če lahko rodiš otroka, potem po pravici povedano lahko narediš prav vse. To sva danes pokazali na igrišču. Tudi Cvetana je igrala prav neverjetno,« je po zmagi povedala Williamsova. V polfinalu se bo Williamsova pomerila z nepostavljeno 31-letno Belorusinjo Viktorijo Azarenka, dvakratno finalistko turnirja na igriščih v Flushing Meadowsu. Ta še naprej potrjuje dobro formo, saj je ekspresno odpravila Belgijko Mertensovo po vsega 73 minutah igre. A za Azarenko je to prvi polfinale v New Yorku po letu 2013, kjer pa jo je v finalu nato premagala prav Williamsova. V drugem polfinalu se bosta pomerili Američanka Jennifer Brady in Japonka Naomi Osaka.