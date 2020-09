V košarkarskem karantenskem mehurčku v Disneyjevem športnem kompleksu pri Orlandu na Floridi se je odvila prava drama, ki jo je odločil šele drugi podaljšek.

V dresu Toronta, ki mu v končnici proti Bostonu ne gre vse po načrtih, sta se na šesti tekmi konferenčnega polfinala izkazala Kyle Lowry s 33 točkami in Norman Powell, ki je s klopi pomagal s 23 točkami.

Zmagovalec odločilnega obračuna med Bostonom in Torontom se bo pomerili z Miami Heat Gorana Dragića, ki je za preboj v finale vzhoda izločil najboljšo ekipo rednega dela Milwaukee Bucks.

Odločala bo sedma tekma

»Borili smo se za vsako žogo, kot da bi bila naša zadnja, ter iskali prav vse načine, kako priti do zmage,« je po 53 minutah trilerja povedal izčrpani Lowry.

Edina kanadska ekipa v severnoameriški ligi se je po lanskem premiernem naslovu letos prvič znašla v vlogi branilcev naslova.

Bostončani so se izkazali za zelo žilavega nasprotnika, ki še niso rekli svoje zadnje. V dresu keltov je bil tokrat najbolj v ospredju Jaylen Brown, ki je vpisal 31 točk in 16 skokov. Jayson Tatum pa je imel na svojem računu 29 točk, 14 skokov in devet podaj, Marcus Smart je prišel do svojega drugega trojnega dvojčka s 23 točkami, 11 skoki in 10 podajami.