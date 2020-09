Mirko Štular, direktor Radia Slovenija: Račune polagamo javnosti, ne politikom

Direktor Radia Slovenija Mirko Štular je po letu in pol opravljanja direktorske funkcije skupaj s preostalimi vodilnimi na RTV Slovenija – pa tudi novinarji in drugimi delavci – postal tarča ostrih kritik predsednika vlade Janeza Janše. »Imate slabo vodstvo in predvsem od vodstva je odvisno, kako z nekoliko manjšimi sredstvi zagotoviti enak obseg programa,« je za TV Slovenija izjavil Janša.