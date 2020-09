Kaj vse otroci prinesejo iz šole

Že vse od zgodnje pomladi, ko je ves svet obsedel en sam virus, se zdi, da so vse druge bolezni izginile. Sploh tiste razmeroma bolj mile, zlahka nalezljive, ki vsako leto v hladnejšem obdobju skačejo med šolskimi in predšolskimi otroki. Ampak navadni prehladi in podobna obolenja vendarle niso iztrebljeni in tudi v tem norem letu se bodo pojavljali, in to veliko pogosteje kot zloglasni virus, čeprav zaradi previdnostnih ukrepov morda manj kot sicer.